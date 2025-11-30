Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione | via Yermak arriva Umerov | Chi è l' ex numero 2 che lo teneva sotto ipnosi

Xml2.corriere.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negoziati in Florida tra Usa e Ucraina. Raid russo con droni sulla regione di Kiev: un  morto e 11 feriti, tra cui un bambino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

zelensky in difficolt224 per lo scandalo corruzione via yermak arriva umerov chi 232 l ex numero 2 che lo teneva sotto ipnosi

© Xml2.corriere.it - Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione: via Yermak, arriva Umerov | Chi è l'ex numero 2 che "lo teneva sotto ipnosi"

News recenti che potrebbero piacerti

zelensky difficolt224 scandalo corruzioneUcraina, scandalo corruzione a Kiev: lascia il fedelissimo di Zelensky - Andriy Yermak esce di scena da protagonista, come è stato da eminenza grigia di Zelensky. Secondo ilmessaggero.it

zelensky difficolt224 scandalo corruzioneScandalo corruzione in Ucraina, si dimette Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Si legge su msn.com

zelensky difficolt224 scandalo corruzioneScandalo corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente perde il suo uomo più potente nel pieno delle pressioni Usa per un accordo con Mosca, mentre l’inchiesta sul maxi scandalo energetico mette alla prova la credibilità anticorruzione di Ky ... Lo riporta ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Difficolt224 Scandalo Corruzione