Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione | via Yermak arriva Umerov | Chi è l' ex numero 2 che lo teneva sotto ipnosi

Negoziati in Florida tra Usa e Ucraina. Raid russo con droni sulla regione di Kiev: un morto e 11 feriti, tra cui un bambino. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky in difficoltà per lo scandalo corruzione: via Yermak, arriva Umerov | Chi è l'ex numero 2 che "lo teneva sotto ipnosi"

News recenti che potrebbero piacerti

Il dilemma di Zelensky sul piano di pace di Trump: "Perdere la dignità o un alleato chiave" Il piano messo a punto dagli Stati Uniti, con la "collaborazione" (per ora presunta) di Mosca trova il favore di Putin, ma mette in forte difficoltà Zelensky. Il leader ucrain Vai su Facebook

Zelensky è in difficoltà, lo è da quando Trump è presidente Usa. Ora Donald gli impone un piano in 28 punti in cui l'Ucraina deve cedere Crimea e Donbass, non ottiene nulla a Sud di Zaporizzja e Kherson, vede dimezzato l'esercito e subisce elezioni immedia Vai su X

Ucraina, scandalo corruzione a Kiev: lascia il fedelissimo di Zelensky - Andriy Yermak esce di scena da protagonista, come è stato da eminenza grigia di Zelensky. Secondo ilmessaggero.it

Scandalo corruzione in Ucraina, si dimette Yermak, potentissimo braccio destro di Zelensky. Nelle intercettazioni era «Ali Babà» - Yermak, capo dello staff del presidente dell'Ucraina e suo amico fraterno, è stato costretto alle dimissioni dopo le perquisizioni per lo scandalo corruzione. Si legge su msn.com

Scandalo corruzione: si dimette Yermak, braccio destro di Zelensky - Il presidente perde il suo uomo più potente nel pieno delle pressioni Usa per un accordo con Mosca, mentre l’inchiesta sul maxi scandalo energetico mette alla prova la credibilità anticorruzione di Ky ... Lo riporta ilsole24ore.com