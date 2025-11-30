Zelensky accerchiato e lo zampino degli Usa Silurato il falco arriva il mediatore

Per Volodymyr Zelensky, è l'ora più buia, dopo l'invasione russa del 24 febbraio 2022. L'ex comico, che ha saputo trasformarsi in presidente di guerra è nel mirino di una manovra a tenaglia senza precedenti: i più incessanti bombardamenti russi anche sulla capitale e lo scandalo della corruzione che gli ha fatto terra bruciata attorno decapitando anche il suo braccio destro, Andry Yermak. Non stiamo parlando di un paio di ministri e di un amico e socio qualunque come Timur Mindich, che aveva un water d'oro in casa, ma del «Cardinale», il soprannome affibbiato al macchiavellico capo dello staff presidenziale.

