Zecchino d’Oro oggi domenica 30 novembre | la finalissima
(Adnkronos) – Oggi, dalle ore 17.20 alle ore 20 in diretta su Rai 1, appuntamento con la finale dello Zecchino d'Oro, in cui sarà decretata la canzone vincitrice tra le 14 in gara. Condurrà, come di consueto, il direttore artistico dello Zecchino d’Oro, Carlo Conti. Giuliano Sangiorgi, il frontman dei Negramaro, firma testo e musica di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
La finale dello Zecchino d'Oro è oggi!! Quale sarà la canzone vincitrice della 68° edizione? Prepariamoci a seguire la diretta alle 17.20: su Rai1 accessibile con sottotitoli a pagina 777 di Televideo e audiodescrizione sulla seconda traccia audio del canale; su - facebook.com Vai su Facebook
Zecchino d’oro 2025 semifinale, prima puntata 28 novembre 2025/ Chi sono i primi finalisti? - Zecchino d'oro 2025 semifinale, prima puntata 28 novembre 2025 in diretta su Rai1: chi saranno i finalisti? Da ilsussidiario.net
Zecchino d’oro 2025 semifinale, seconda puntata 29 novembre 2025/ Finalisti e diretta streaming: le canzoni - Zecchino d'oro 2025 semifinale, seconda puntata 29 novembre 2025 in diretta su Rai1. Secondo ilsussidiario.net
Lo Zecchino d’oro semifinale oggi Rai1: canzoni in gara, finalisti - Lo Zecchino d’oro 2025 in onda su Rai1 con la semifinale Torna in onda Lo Zecchino d’oro dopo la prima semifinale di stagione, andata in scena ... Lo riporta msn.com