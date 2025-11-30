Bologna, 30 novembre 2025 – Si è chiusa con il successo di ‘Ci pensa il vento’, cantata da Emma Dakoli, 9 anni, residente a Monza, la 68esima edizione dello Zecchino d’Oro. Al secondo posto si è invece classificata ‘Tu puoi essere’ con l’esibizione di Laura Palumbo, 10 anni di Sorrento (Napoli). Sul terzo gradino del podio ‘Boomer Boom Boom’ cantata da Ana Estela Godoy Duarte Marconato, 9 anni di Nerviano, in provincia di Milano. Brano che ha ottenuto il premio di Radio Kids come la più radiofonica. Al quarto posto si è invece classificata Disco di Ambra Cau, 5 anni, di Capoterra (Cagliari). Al quinto posto, infine, ‘Uffa le tabelline’ con esibizione di Alyssa Ciliberti, 8 anni, residente a Lucca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Zecchino d’Oro 2025, vince la canzone ‘Ci pensa il vento’. Applausi per Emma Dakoli