Zecchino d’Oro 2025 vince la canzone ‘Ci pensa il vento’ Applausi per Emma Dakoli
Bologna, 30 novembre 2025 – Si è chiusa con il successo di ‘Ci pensa il vento’, cantata da Emma Dakoli, 9 anni, residente a Monza, la 68esima edizione dello Zecchino d’Oro. Al secondo posto si è invece classificata ‘Tu puoi essere’ con l’esibizione di Laura Palumbo, 10 anni di Sorrento (Napoli). Sul terzo gradino del podio ‘Boomer Boom Boom’ cantata da Ana Estela Godoy Duarte Marconato, 9 anni di Nerviano, in provincia di Milano. Brano che ha ottenuto il premio di Radio Kids come la più radiofonica. Al quarto posto si è invece classificata Disco di Ambra Cau, 5 anni, di Capoterra (Cagliari). Al quinto posto, infine, ‘Uffa le tabelline’ con esibizione di Alyssa Ciliberti, 8 anni, residente a Lucca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Diretta tv dall’Antoniano di Bologna domenica 30 novembre su RaiUno. Ospiti vip in giuria: attesi Flavio Insinna, Gabriele Cirilli e Vincenzo Schettini. Come sono andate le due semifinali: quali delle 14 canzoni in gara si sono aggiudicate lo Zecchino d’argento - facebook.com Vai su Facebook
Zecchino d’Oro 2025, vince la canzone ‘Ci pensa il vento’. Applausi per Emma Dakoli - Solidarietà protagonista in trasmissione: raccolte decine di migliaia di pasti per chi è in difficoltà ... Da ilrestodelcarlino.it
Ci pensa il vento vince lo Zecchino d’Oro 2025 - Eseguito da Emma Dakoli e scritto da Lodovico Saccolo e Francesco Marruncheddu ... Riporta davidemaggio.it
Chi vince lo Zecchino d’Oro 2025? La finalissima con Carlo Conti, Topo Gigio e il Piccolo Coro - Non certo la prima per il beniamino Topo Gigio, ospite fisso di tutte le puntate: delizioso, divertente, ... Segnala msn.com