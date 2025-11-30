Zecchino d’Oro 2025 | tutto pronto per la finalissima di oggi 30 novembre 2025
ABBONATI A DAYITALIANEWS Oggi, domenica 30 novembre, dalle 17.20 alle 20, Rai 1 trasmetterà in diretta la finale dello Zecchino d’Oro, dove sarà scelta la canzone vincitrice tra le 14 in gara. La serata sarà condotta dal direttore artistico Carlo Conti, volto storico della manifestazione. Le canzoni e i loro autori. Tra le proposte in gara spiccano diversi nomi noti della musica e dello spettacolo: Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro, ha firmato testo e musica di Raffa la giraffa, che sarà interpretata da Gaia, 7 anni, di Zeccone (Pavia).. L’attore Stefano Accorsi è coautore di Viva le api insieme a Rondine e Filippo Gentili, che hanno collaborato anche alla musica con Matteo Milita. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
