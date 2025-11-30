Zazzeri e Di Pietro capitani agli Europei in vasca corta | Aiutiamo i giovani a inserirsi Italia una grande realtà

Gli Europei 2025 di nuoto in vasca corta si disputeranno a Lublino (Polonia) dal 2 al 7 dicembre. La 23ma edizione della rassegna continentale si preannuncia particolarmente avvincente e appassionante, con l’Italia che cercherà di essere protagonista: 30 azzurri scenderanno in acqua dopo i forfait in extremis di Emma Virginia Menicucci e Lisa Angiolini. Spiccano nomi di un certo calibro come Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Simona Quadarella, Sara Curtis, Simone Cerasuolo, Alberto Razzetti e Carlos D’Ambrosio, senza dimenticarsi di sette debuttanti molto promettenti, tra cui in particolar modo la talentuosa Alessandra Mao. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Zazzeri e Di Pietro capitani agli Europei in vasca corta: “Aiutiamo i giovani a inserirsi, Italia una grande realtà”

