Zazzaroni attacca Collu dopo l’episodio avvenuto in Milan Lazio | Autentico disastro arbitrale

Inter News 24 Zazzaroni, noto giornalista e direttore del CorSport analizza l’episodio decisivo di Milan-Lazio: la disamina su quanto avvenuto a San Siro. Ha generato discussioni infinite il rigore non concesso alla Lazio nei minuti finali della sfida contro il Milan. Il tocco di braccio di Pavlovic sul tiro ravvicinato di Romagnoli sembrava evidente, con la palla indirizzata verso lo specchio della porta. La scelta dell’arbitro Collu, dopo il check al VAR, ha però ribaltato la percezione generale. Secondo il direttore di gara, l’episodio non meritava il penalty per via di un presunto fallo in attacco da parte di Marusic proprio su Pavlovic. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni attacca Collu dopo l’episodio avvenuto in Milan Lazio: «Autentico disastro arbitrale»

Leggi anche questi approfondimenti

Furia Zazzaroni, sminuisce YILDIZ e attacca la Juve e Spalletti: "Vincono solo così con un…" I DETTAGLI ? https://blstg.news/eYJY/ - facebook.com Vai su Facebook

Zazzaroni su Milan-Lazio: “Collu, autentico disastro arbitrale. Sapevo che prima o poi…” - Ha fatto molto discutere il calcio di rigore non concesso alla Lazio nel finale del match contro il Milan: il commento di Zazzaroni ... Lo riporta msn.com

La Lazio presa per il Collu - L'arbitro Collu, richiamato al Var per il tocco di gomito di Pavlovic su tiro ravvicinato di Romagnoli, ha deciso dopo un ... corrieredellosport.it scrive

Zazzaroni: “Dopo il Napoli e Conte è il turno dell’Inter e di Chivu: critiche frettolose e ingiuste” - Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni non condivide le critiche mosse al tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, dopo le due sconfitte consecutive con Milan e Atletico ... Scrive tuttonapoli.net