Zanetti la sua top 10 dell’attacco nerazzurro | una piramide incredibile

Zanetti. Javier Zanetti, oggi vicepresidente dell’ Inter ma per anni simbolo e capitano nerazzurro, ha condiviso sul canale YouTube di FantaLab la sua personalissima classifica degli attaccanti più forti con cui abbia mai giocato durante la sua lunga carriera interista. Un esercizio affascinante, soprattutto considerando il numero impressionante di fuoriclasse incrociati dal Pupi in quasi due decenni di militanza. In vetta alla piramide non poteva che esserci lui: Ronaldo il Fenomeno, capace di ribaltare partite e campionati con giocate fuori da ogni logica. Subito dietro, nella seconda fascia, trovano spazio due nomi pesantissimi: Roberto Baggio e Diego Milito. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

News recenti che potrebbero piacerti

? Verso Inter-Lazio, si, è anche la partita che ha fatto commuovere ogni tifoso nerazzurro. Nel 2014, l'addio al calcio di Javier Zanetti. Un momento indelebile per tutto il panorama sportivo! Per sempre Pupi! ? - facebook.com Vai su Facebook

"Zanetti Sadi" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Zanetti fa la sua top 10 di attaccanti Inter: Milito sopra Eto’o! Ibra, Vieri, Ronaldo… - La top 10 di attaccanti con cui ha giocato Javier Zanetti con la maglia dell'Inter: Milito sopra Eto'! msn.com scrive

Inter, Zanetti dà l’addio alla sua gente Contro la Lazio è l’ultima gara a San Siro - Proprio come Achille: Javier Zanetti sembrava immortale e invece abbiamo scoperto che è un giocatore (quasi) come gli altri e a 41 anni deve dire «lascio il calcio». Da ilsecoloxix.it

Zanetti: "Inter fra le top 5 in Europa. Kastanos rientra". E su Serdar... - Il tecnico degli Scaligeri è intervenuto in conferenza stampa per fare il punto sulla sfida interna contro i nerazzurri di Chivu valida per la 10ª giornata di campionato ... Da tuttosport.com