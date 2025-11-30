Zaia referente per le Regioni del Nord Italia
Raccolta firme al via per chiedere al segretario federale Matteo Salvini di individuare nell’ex presidente del Veneto Luca Zaia (nella foto) il referente della Lega per le Regioni del Nord. Parte dalla sezione di Brescia l’iniziativa destinata a far rumore a livello nazionale. Il segretario cittadino Michele Maggi la definisce "una proposta costruttiva, in linea con quanto già avviene in altre aree della Lega. Il risultato straordinario ottenuto dalla Liga Veneta alle recenti elezioni regionali conferma che autonomia e questione settentrionale restano temi centrali per la nostra comunità politica, capaci di mobilitare identità e partecipazione". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
