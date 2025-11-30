Yildiz trascinatore di questa Juve Cosa succederà in casa bianconera viste le voci di mercato?

La Juve è quello che sarà il futuro di Yildiz considerando il suo valore all’interno del campo da vero trascinatore Yildiz continua a prendersi la scena in casa Juve, confermandosi uno dei talenti più luminosi e determinanti dell’intera rosa bianconera. Nella sfida contro il Cagliari, il giovane attaccante ha offerto una prestazione da vero trascinatore, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

yildiz trascinatore juve cosaJuventus, Yildiz può davvero alzare il livello? La domanda lecita - La domanda dei tifosi I tifosi della Juventus si chiedono se Iris possa finalmente innalzare il livello del suo rendimento. tuttojuve.com scrive

yildiz trascinatore juve cosaSpalletti esalta Yildiz dopo Juventus-Cagliari: "Super top, ha la qualità che ti risolve la partita" - Appare pessimista su Vlahovic ("Si è stirato") e sul ritorno a Napoli confida: "Felicissimo di rientrare ... Da msn.com

yildiz trascinatore juve cosaYildiz blinda Spalletti: "Mi sento libero, gioco come voglio". E sul record di Del Piero... - Contro il Cagliari ha messo in scena il suo solito show, firmando una doppietta decisiva e confermandosi ancora una volta trascinatore della Juventus. Si legge su msn.com

