Yildiz trascinatore di questa Juve Cosa succederà in casa bianconera viste le voci di mercato?

La Juve è quello che sarà il futuro di Yildiz considerando il suo valore all’interno del campo da vero trascinatore Yildiz continua a prendersi la scena in casa Juve, confermandosi uno dei talenti più luminosi e determinanti dell’intera rosa bianconera. Nella sfida contro il Cagliari, il giovane attaccante ha offerto una prestazione da vero trascinatore, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Yildiz, trascinatore di questa Juve. Cosa succederà in casa bianconera viste le voci di mercato?

Buona partita, un grande trascinatore Yildiz. Stiamo cominciando a vedere la mano di Spalletti. Abbiamo finalmente un 11 titolare. Ora sotto con la prossima #finoallafine Vai su X

#Yildiz blinda #Spalletti: "Mi sento libero, gioco come voglio". E sul record di #DelPiero... Kenan Yildiz continua a incantare. Contro il Cagliari ha messo in scena il suo solito show, firmando una doppietta decisiva e confermandosi ancora una volta trascinato - facebook.com Vai su Facebook

Juventus, Yildiz può davvero alzare il livello? La domanda lecita - La domanda dei tifosi I tifosi della Juventus si chiedono se Iris possa finalmente innalzare il livello del suo rendimento. tuttojuve.com scrive

Spalletti esalta Yildiz dopo Juventus-Cagliari: "Super top, ha la qualità che ti risolve la partita" - Appare pessimista su Vlahovic ("Si è stirato") e sul ritorno a Napoli confida: "Felicissimo di rientrare ... Da msn.com

Yildiz blinda Spalletti: "Mi sento libero, gioco come voglio". E sul record di Del Piero... - Contro il Cagliari ha messo in scena il suo solito show, firmando una doppietta decisiva e confermandosi ancora una volta trascinatore della Juventus. Si legge su msn.com