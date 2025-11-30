Yildiz scrive alla Juventus dopo la vittoria e la doppietta contro il Cagliari | messaggio da leader del turco! Cosa ha scritto – FOTO

Yildiz, attaccante della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria e la doppietta contro il Cagliari. Le sue parole social. Una prestazione da numero 10 vero, una doppietta che vale oro colato e un messaggio post-partita che denota una maturità sorprendente per un ragazzo di vent’anni. Kenan Yildiz si è preso la Juventus sulle spalle. Nella difficile sfida dell’Allianz Stadium contro il Cagliari (vinta 2-1 in rimonta), il talento turco è stato l’assoluto mattatore, trasformando un pomeriggio che rischiava di diventare complicato in una festa per il popolo bianconero. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildizofficial) Il messaggio social: il collettivo prima di tutto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz scrive alla Juventus dopo la vittoria e la doppietta contro il Cagliari: messaggio da leader del turco! Cosa ha scritto – FOTO

