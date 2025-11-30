Yildiz il trasformista Da Motta in poi | tutti i ruoli e la nuova prospettiva di Spalletti

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove farlo giocare? La questione è aperta e, dopo la doppietta del turco contro il Cagliari, il tecnico l'ha ulteriormente approfondita: dove può rendere al massimo il 10?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Yildiz il trasformista. Da Motta in poi: tutti i ruoli e la nuova prospettiva di Spalletti - La questione è aperta e, dopo la doppietta del turco contro il Cagliari, il tecnico l'ha ulteriormente approfondita: dove può rendere al massimo il 10? Come scrive msn.com

Yildiz, ci voleva Montella. L'esclusione di Motta e i fari della Premier - Il commissario tecnico italiano, infatti, ieri sera ha ribadito con i fatti come – dal suo punto di vista – Yildiz debba ricoprire un ruolo di primissimo piano. Scrive tuttosport.com

Yildiz super, la furia contro Thiago Motta: “Toglietegli il patentino” - Il numero 10 della Juventus grande protagonista in avvio di gara contro il Wydad Casablanca, prima propiziando l’autorete di Boutouil con un tiro cross che finisce in porta ... Secondo calciomercato.it

