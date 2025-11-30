Yildiz anche il fantacalcio sorride dopo la doppietta | media del 7,5

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il fantasista bianconero ha deciso la sfida di sabato contro il Cagliari salendo a quattro reti in questa Serie A. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, anche il fantacalcio sorride dopo la doppietta: media del 7,5

Yildiz, anche il fantacalcio sorride dopo la doppietta: media del 7,5 - Il fantasista bianconero ha deciso la sfida di sabato contro il Cagliari salendo a quattro reti in questa Serie A.

