Yildiz anche il fantacalcio sorride dopo la doppietta | media del 7,5
Il fantasista bianconero ha deciso la sfida di sabato contro il Cagliari salendo a quattro reti in questa Serie A. Ecco i suoi numeri e la sua media al Fantacampionato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#Fantacalcio, ecco 5 consigli Mantra per la linea d'attacco verso la 13ma giornata di #SerieA K. #Yildiz (A) Cag R. #Leao (A) Laz M. #Thuram (Pc) Pis S. #Castro (Pc) Cre #Giovane (A) Gen Vai su X
YILDIZ COME POGBA Con il rigore realizzato contro l’Udinese, Kenan Yildiz ha raggiunto Pogba in quanto a goal segnati in Serie A con la maglia della Juventus prima dei 21 anni, 11 centri per entrambi. Voi avete preso il turco al fantacalcio? #fantama - facebook.com Vai su Facebook
Yildiz, anche il fantacalcio sorride dopo la doppietta: media del 7,5 - Il fantasista bianconero ha deciso la sfida di sabato contro il Cagliari salendo a quattro reti in questa Serie A. Segnala gazzetta.it
Juventus, si sbloccano Openda e David: sorride il fantacalcio - Saverio Fattori La Juventus si è finalmente sbloccata in Champions League. msn.com scrive