Yabani La Nuova Soap Turca Mediaset | Trama Cast Ed Anticipazioni!
Yabani è la nuova serie turca che Canale 5 lancerà in Italia: amore, disagio e riscatto in una storia intensa che promette di emozionare milioni. Mediaset rilancia sul fronte delle soap e punta tutto su una produzione che ha già fatto tremare gli ascolti all’estero. Dopo aver fatto impazzire il pubblico con Terra Amara e Endless Love, ora arriva una nuova serie che promette di essere ancora più intensa, vera e coinvolgente. Il suo nome è Yabani – tradotto in italiano come “Selvaggio” – e ha tutte le carte in regola per diventare il prossimo grande fenomeno televisivo. Yaman, il ragazzo strappato all’infanzia. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
