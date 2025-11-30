Xbox Game Pass a metà prezzo per il Black Friday | 12 mesi a 52€ invece di 100
Il Black Friday 2025 porta con sé una delle offerte più aggressive mai viste sul fronte degli abbonamenti gaming. Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft che ha rivoluzionato il modo di giocare su console e PC, è disponibile su Instant Gaming con sconti che arrivano fino al 58%, trasformando quello che molti consideravano un lusso in un investimento accessibile per chiunque. Per chi stava temporeggiando, aspettando il momento giusto per abbonarsi o rinnovare, quel momento è arrivato. Le promozioni attive sulla piattaforma Instant Gaming coprono diverse configurazioni del servizio, tutte in formato digitale e immediatamente riscattabili sul Microsoft Store. 🔗 Leggi su Screenworld.it
