X Factor scontro fra Achille Lauro e Gabbani Spunta il fuorionda | Stasera mi dovete tenere

Continua a far discutere la lite fra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor. Ad alimentare le polemiche un fuorionda dello show in cui l’artista toscano appare piuttosto turbato e infastidito dal battibecco con il collega. La lite fra Achille Lauro e Francesco Gabbani a X Factor. Ma andiamo con ordine. L’ultima puntata di X Factor è stata segnata da uno scontro piuttosto acceso fra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Dopo settimane in cui fra i giudici sembrava regnare la massima armonia, fra commenti entusiastici e pochissime critiche, ora che la gara è entrata nel vivo i protagonisti del programma ci hanno regalato non poche scinti lle. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - X Factor, scontro fra Achille Lauro e Gabbani. Spunta il fuorionda: “Stasera mi dovete tenere”

Altre letture consigliate

Un video pubblicato sul profilo ufficiale di X Factor mostra cosa è accaduto durante la pausa pubblicitaria seguita allo scontro in puntata tra Achille Lauro e Francesco Gabbani. Le immagini virali finiscono in rete ? - facebook.com Vai su Facebook

Lite accesa a X Factor 2025 tra Achille Lauro e Francesco Gabbani dopo le esibizioni di Tellynonpiangere e PierC! Ecco cos'è successo! #XFactor2025 #AchilleLauro #Gabbani #PierC #JakeLaFuria #tellynonpiangere Vai su X

X Factor, scontro fra Achille Lauro e Gabbani. Spunta il fuorionda: “Stasera mi dovete tenere” - Dopo lo scontro fra Achille Lauro e Gabbani a X Factor spunta un fuori onda che coinvolge anche Jake La Furia. Scrive dilei.it

X Factor, scontro tra Francesco Gabbani e Achille Lauro: «Stasera mi dovete tenere». Dal backstage spunta il fuori onda - L'edizione 2025 è stata una delle più tranquille e il clima tra i quattro coach è ... Come scrive msn.com

X-Factor 2025, è scontro in diretta tra Achille Lauro e Francesco Gabbani: svelati i 4 finalisti - Factor 2025, ieri la semifinale: scontro tra i giudici Achille Lauro e Francesco Gabbani, rivelati i quattro finalisti ... Segnala notizie.it