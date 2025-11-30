wyler vetta celebra gli 80 anni di storia del mito mv augusta

Wyler Vetta, storica maison dell’orologeria Swiss Made dal cuore italiano, presenta una nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione con MV Agusta, leggendaria casa motociclistica famosa nel mondo per la qualità tecnica e le prestazioni dei suoi modelli per festeggiare i suoi 80 anni. La collaborazione nasce da valori condivisi, come l’attenzione maniacale alla meccanica, l’impegno nella ricerca e una storia fatta di vittorie e design. Il progetto unisce estetica e savoir-faire orologiero di Wyler Vetta con le linee, i materiali e i codici cromatici che hanno reso MV Agusta un mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

