Wyler Vetta celebra gli 80 anni di storia del mito MV Augusta
Wyler Vetta, storica maison dell’orologeria Swiss Made dal cuore italiano, presenta una nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione con MV Agusta, leggendaria casa motociclistica famosa nel mondo per la qualità tecnica e le prestazioni dei suoi modelli per festeggiare i suoi 80 anni. La collaborazione nasce da valori condivisi, come l’attenzione maniacale alla meccanica, l’impegno nella ricerca e una storia fatta di vittorie e design. Il progetto unisce estetica e savoir-faire orologiero di Wyler Vetta con le linee, i materiali e i codici cromatici che hanno reso MV Agusta un mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Il nuovo Chronographe 36 reinterpreta l’eleganza Wyler Vetta con un quadrante blu, simbolo di equilibrio tra tradizione e modernità. Le proporzioni compatte da 36 mm e il cinturino in pelle con sgancio rapido lo rendono il compagno perfetto per ogni occasio - facebook.com Vai su Facebook
Wyler Vetta celebra gli 80 anni di storia del mito MV Augusta - Wyler Vetta, storica maison dell’orologeria Swiss Made dal cuore italiano, presenta una nuova collezione di orologi realizzata in collaborazione ... Segnala msn.com
Il Chronographe 38 GILT: Wyler Vetta celebra la sua eredità con un'iconica lavorazione del quadrante - Il nuovo Chronographe 38 GILT rappresenta un autentico ponte tra il passato e il presente di Wyler Vetta. Segnala corrieredellosport.it
Il Chronographe 38 GILT: Wyler Vetta celebra la sua eredità con un'iconica lavorazione del quadrante - La cassa in acciaio satinato da 38 mm offre una vestibilità armoniosa, bilanciando sobrietà formale e un'anima sportiva. Da tuttosport.com