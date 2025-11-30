WWE | Tensioni nel backstage L’ordine d’ingresso del WarGames maschile ha diviso il team creativo

Il WarGames maschile è stato carico di star power: CM Punk, Roman Reigns, Cody Rhodes, Brock Lesnar, Logan Paul e molti altri. Ma ora, non è solo il caos sul ring a far parlare i fan. Secondo un nuovo aggiornamento di WrestleVotes, ci sarebbero state tensioni creative nel backstage su un dettaglio fondamentale: l’ordine di entrata nel match. Il WarGames più teso di sempre. Fonti riferiscono che “ci sono state alcune divergenze creative riguardo l’ordine d’ingresso per il WarGames maschile. Con tutta questa quantità di star power in gioco, sono stati valutati diversi scenari con opinioni contrastanti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

