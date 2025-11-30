WWE | Ritorno e colpo di scena Liv Morgan protagonista dello spot di WrestleMania 42

La WWE è entrata nella fase più calda della promozione per WrestleMania 42 e, durante Survivor Series, ha finalmente mostrato la versione completa dello spot dedicato alla divisione femminile. Survivor Series: WarGames è stato un evento gigantesco quest’anno. La serata ha visto anche il ritorno di Liv Morgan, che ha lasciato subito il segno. Verso la fine del match per il Titolo Intercontinentale, Liv Morgan è riapparsa confrontandosi direttamente con Dominik Mysterio. Morgan era lontana dalle scene per un infortunio alla spalla che aveva richiesto un intervento chirurgico. La sua riabilitazione sembrava destinarla a un ritorno nel 2026, ma invece è ricomparsa proprio a Survivor Series. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

