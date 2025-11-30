WWE | Naomi rivela il sesso del bambino e aggiorna sui problemi in gravidanza

Naomi ha appena condiviso con i fan un aggiornamento toccante sulla sua gravidanza: lei e Jimmy Uso aspettano un maschietto! L’ex WWE Women’s World Champion, attualmente lontana dal ring proprio a causa della gravidanza, è intervenuta su Twitter con un messaggio pieno di emozione, rivelando il sesso del bambino. Ma il suo post ha raccontato molto più della semplice gioia: c’erano sincerità, fragilità e tanta gratitudine: “È UN MASCHIETTO! Abbiamo deciso di cancellare il gender reveal perché sto affrontando una complicazione. Io e il bambino siamo stabili e procediamo con cautela, un giorno dopo l’altro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

