WWE | I fan stroncano il finale di Survivor Series
Il main event di Survivor Series: WarGames sembrava avere tutte le carte in regola per essere ricordato come un classico moderno, almeno fino agli ultimi istanti. L’arrivo improvviso di un uomo mascherato nella gabbia, decisivo per la sconfitta di CM Punk, ha scatenato una vera ondata di polemiche sui social, con molti fan che hanno definito il finale “spazzatura” e un’occasione sprecata. La furia dei fan sui social. Dopo la chiusura dello show, gli appassionati hanno riempito X di commenti molto critici verso la scelta creativa della WWE. Un fan ha scritto: “Non ho alcun problema con la vittoria del team Heyman. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Leggi anche questi approfondimenti
Il coach australiano annuncia la prosecuzione del rapporto con l'altoatesino: "Abbiamo fatto una scommessa prima della finale di Wimbledon, sono un uomo di parola" - facebook.com Vai su Facebook
WWE: Caos totale dopo la fine di Raw (VIDEO) - Anche dopo la fine di Raw, le Superstar che parteciperanno al WarGames Match non hanno concluso di creare il caos ... Riporta spaziowrestling.it
I fan della WWE vogliono che Roman Reigns baci un campione - Roman Reigns è arrivato a Raw aspettandosi il solito rumore: applausi, fischi, il consueto botta e risposta che lo segue ovunque. Come scrive worldwrestling.it
Becky Lynch critica duramente la WWE per il caotico finale - Becky Lynch critica duramente la WWE dopo un finale di match caotico, chiedendo responsabilità e risposte concrete. Segnala worldwrestling.it