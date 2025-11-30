WRC – Ogier nel 2026 correrà dieci rally

Il campione francese conferma il suo programma parziale per la prossima stagione: salterà quattro appuntamenti per conciliare famiglia e competizioni, pur senza escludere la caccia al decimo titolo iridato. Dopo aver conquistato il suo nono titolo nel WRC, Sébastien Ogier ha chiarito i propri piani per il 2026: sarà al via di 10 dei 14 . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

