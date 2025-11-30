World Tour di Short Track Sighel è terzo nei 1000 metri e si prende la classifica di specialità
A Dordrecht è giunta a compimento la stagione 2025-26 dell’ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. L’appuntamento ospitato dalla città olandese è difatti l’ultimo dei quattro programmati nel calendario dell’inverno che culminerà con i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In chiave italiana, i riflettori erano puntati soprattutto sui 1.000 metri maschili, nei quali Pietro Sighel (Fiamme Gialle) era al comando della classifica di specialità, dovendosi però guardare dal potenziale ritorno dei canadesi William Dandjinou e Steven Dubois. L’azzurro si è attestato al terzo posto della gara odierna, conseguendo il quinto podio individuale stagionale tout-court e soprattutto classificandosi davanti ad ambedue i nordamericani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Elisa Confortola ha ottenuto il migliore piazzamento della stagione nel World Tour di short-track attestandosi in quarta posizione nei 1.500 metri di Dordrecht. Nelle otto gare individuali disputate tra ottobre e novembre, la ventitreenne valtellinese non ha mai m - facebook.com Vai su Facebook
World Tour (Coppa del Mondo) di SHORT TRACK - Dordrecht (NED) - L’Italia trascinata dalle Fiamme Gialle Chiara Betti e Martina Valcepina conquista uno splendido secondo posto nella staffetta femminile sui 3000 metri, battuta solo dalle fortissime padrone Vai su X
Short track, l’Italia chiude il World Tour con i podi di Sighel e della staffetta maschile - Il World Tour 2025 va in archivio ed è stata un'ultima giornata decisamente positiva per i colori azzurri a Dordrecht. oasport.it scrive
Short track, altro podio per la staffetta maschile italiana a Dordrecht: azzurri sempre in top-3 in questa stagione - Calato il sipario sulla quarta e ultima tappa del World Tour di short track. Come scrive oasport.it
Short track: Sighel terzo nei 1000 metri a Dordrecht - L'azzurro ha conseguito il prestigioso successo piazzandosi in terza posizione nei 1. Secondo ansa.it