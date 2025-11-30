World Tour di Short Track Sighel è terzo nei 1000 metri e si prende la classifica di specialità

A Dordrecht è giunta a compimento la stagione 2025-26 dell’ISU World Tour, il massimo circuito internazionale dello short-track. L’appuntamento ospitato dalla città olandese è difatti l’ultimo dei quattro programmati nel calendario dell’inverno che culminerà con i Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. In chiave italiana, i riflettori erano puntati soprattutto sui 1.000 metri maschili, nei quali Pietro Sighel (Fiamme Gialle) era al comando della classifica di specialità, dovendosi però guardare dal potenziale ritorno dei canadesi William Dandjinou e Steven Dubois. L’azzurro si è attestato al terzo posto della gara odierna, conseguendo il quinto podio individuale stagionale tout-court e soprattutto classificandosi davanti ad ambedue i nordamericani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

