World Aids day incontro di sensibilizzazione all' Auditorium di Palazzo Blu

Si parlerà di 'Hiv e altre infezioni a trasmissione sessuale: un percorso nella prevenzione fra verità e falsi miti' lunedì primo dicembre in occasione del World AIDS day. Si tratta di un evento promosso dal Rotary Club Pisa-Galilei, insieme al Rotary Club San Rossore, in sinergia con l’Ospedale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

HIV ED AIDS ESISTONO ANCORA ? Tra pochi giorni è il 1° dicembre. E' il giorno in cui si celebra in tutto il mondo il World Aids Day https://www.worldaidsday.org/ Ora è un po' dimenticato, quasi nessuno lo ricorda più e in giro per il mondo le manifestazioni e - facebook.com Vai su Facebook

World AIDS Day: Arcigay Varese offre test HIV rapidi e gratuiti e lancia il Varese Checkpoint - In occasione del World AIDS Day che ricorre lunedì 1° dicembre 2025, Arcigay Varese organizza una giornata di test HIV rapidi e gratuiti. Segnala varese7press.it

World AIDS Day 2025: la corretta informazione sempre - Anlaids Lombardia ha organizzato un insieme particolare di iniziative attorno alla Giornata Mondiale contro l'AIDS, in programma l'1 dicembre, e per gran parte ... Secondo settenews.it

World AIDS Day 2025: test HIV gratuiti con Arcigay Varese e Discobus - L’associazione: “Servono più prevenzione, più servizi e meno ideologia” ... Lo riporta varesenews.it