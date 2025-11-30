World Aids day incontro di sensibilizzazione all' Auditorium di Palazzo Blu

Pisatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si parlerà di 'Hiv e altre infezioni a trasmissione sessuale: un percorso nella prevenzione fra verità e falsi miti' lunedì primo dicembre in occasione del World AIDS day. Si tratta di un evento promosso dal Rotary Club Pisa-Galilei, insieme al Rotary Club San Rossore, in sinergia con l’Ospedale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

