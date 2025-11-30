Woody Allen nato Allan Stewart Königsberg 90 anni e una cinquantina di film di cui molti splendidi

Woody Allen, nato Allan Stewart Königsberg, figlio di un tassista e di una fioraia del Bronx, origini ebraiche aschenazite, ha confermato nella sua autobiografia Apropos of Nothing (2020) d’essere nato il 30 novembre 1935, nonostante siano state molte le fonti precedenti ad asserire che venne al mondo il primo di dicembre. Il suo novantesimo compleanno, dunque, si festeggia proprio oggi. Apropos of Nothing, pubblicata in Italia da La Nave di Teseo nel 2020 fu bloccata dall’editore Hachette a pochi giorni dall’uscita. Erano infatti anni di post-Me Too e il regista-attore era finito nell’occhio del ciclone mediatico (e giudiziario) per via dei presunti scandali legati al rapporto sentimentale fra lui e Soon-Yi Farrow, figlia adottiva di Mia Farrow, compagna dell’attore per 13 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

