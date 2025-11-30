Oggi compie 90 anni Woody Allen, il regista statunitense vanta 18 nomination agli Oscar e ben 4 statuette vinte. Ma questo compleanno è particolare perché affrontato con un'assenza importante, quella della sua amica Diane Keaton. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Woody Allen compie 90 anni: una vita tra premi Oscar e scandali