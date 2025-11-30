Vuelle ko anche contro Torino | Teague condanna i biancorossi
Pesaro - 30 novembre 2025 - Torino è una pagina scritta in cirillico sotto il profilo tattico per la Vuelle ed alla fine, dopo aver dominato, la formazione di Moretti porta a casa meritatamente i due punti in palio: 81 a 90 il finale. Comunque, nonostante la sconfitta la formazione pesarese resta in testa alla classifica. Va detto che la formazione biancorossa non ha potuto disporre del suo play americano Felder bloccato, pare, da un dolore ad un piede. Nella sostanza Pesaro gioca, e non da oggi, con un americano in meno. Tornando al match: una gara che, tolti i primi minuti dove è salito in cattedra Bucarelli, Pesaro ha sempre guardato dal basso verso l'alto perché la formazione biancorossa, nel massimo delle difficoltà, era sprofondata anche a meno 17 punti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
