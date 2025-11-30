Volley femminile Scandicci vince di forza con Antropova Chieri aggancia Novara ok Bergamo

Non soltanto il derby lombardo tra Milano e Busto Arsizio nel pomeriggio riservato alla dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Scandicci ha sconfitto Macerata a domicilio con un secco 3-0, respingendo i tentativi di rientrare da parte delle marchigiane nel secondo set, che si è deciso ai vantaggi. Le toscane hanno infilato la dodicesima vittoria stagionale e hanno rafforzato il secondo posto in classifica generale, riportandosi a sette lunghezze di distacco dalla capolista Conegliano, mentre le rivali sono incappate nel quinto stop di fila e rimangono in terzultima posizione. Prova di carattere da parte della bomber Ekaterina Antropova, autrice di 16 punti e ben spalleggiata da Camilla Weitzel (10 punti, 3 muri, 2 ace) e dalla schiacciatrice Caterina Bosetti (9) sotto la regia di Maja Ognjenovic. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Scandicci vince di forza con Antropova. Chieri aggancia Novara, ok Bergamo

