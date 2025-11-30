Volley femminile come cambia Milano con l’arrivo di Yingying e chi rischia il posto da titolare

Milano ha firmato un autentico colpaccio di volley mercato a stagione iniziata, acquistando Li Yingying ad autunno inoltrato. La società meneghina potrà così avvalersi delle prestazione sportive della fortissima schiacciatrice cinese, che dopo ben dieci anni ha lasciato il Tianjin Bohai Bank, con cui ha vinto il titolo nazionale per sette volte e ha partecipato alle ultime due edizioni del Mondiale per Club (terzo e secondo posto). L’attaccante ha conquistato la medaglia di bronzo con la Cina ai Mondiali 2018 ed è salita sul podio in Nations League in due occasioni (terza nel 2018 e seconda nel 2023). 🔗 Leggi su Oasport.it

