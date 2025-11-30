Volley femminile come cambia Milano con l’arrivo di Yingying e chi rischia il posto da titolare

Oasport.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano ha firmato un autentico colpaccio di volley mercato a stagione iniziata, acquistando Li Yingying ad autunno inoltrato. La società meneghina potrà così avvalersi delle prestazione sportive della fortissima schiacciatrice cinese, che dopo ben dieci anni ha lasciato il Tianjin Bohai Bank, con cui ha vinto il titolo nazionale per sette volte e ha partecipato alle ultime due edizioni del Mondiale per Club (terzo e secondo posto). L’attaccante ha conquistato la medaglia di bronzo con la Cina ai Mondiali 2018 ed è salita sul podio in Nations League in due occasioni (terza nel 2018 e seconda nel 2023). 🔗 Leggi su Oasport.it

volley femminile come cambia milano con l8217arrivo di yingying e chi rischia il posto da titolare

© Oasport.it - Volley femminile, come cambia Milano con l’arrivo di Yingying e chi rischia il posto da titolare

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Volley femminile, come cambia Milano con l’arrivo di Yingying e chi rischia il posto da titolare - Milano ha firmato un autentico colpaccio di volley mercato a stagione iniziata, acquistando Li Yingying ad autunno inoltrato. Si legge su oasport.it

volley femminile cambia milanoLIVE Milano-Busto Arsizio, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: derby lombardo che promette scintille - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Come scrive oasport.it

volley femminile cambia milanoVolley femminile, 10ma giornata: Egonu e Milano da record, ma passa Novara. Big match Conegliano-Scandicci - Volley femminile, decima giornata in Serie A1: record di pubblico per Milano- Segnala sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Femminile Cambia Milano