Vogliamo rispetto e sicurezza In piazza la rabbia del liceo Pascoli
MASSA Servizi igienici fuori uso, infiltrazioni d’acqua, impianto di riscaldamento che funziona male. Una situazione che, denunciano gli studenti, ha "superato il limite" della tolleranza al liceo Pascoli di Massa. E venerdì hanno voluto dire ad alta voce che meritano “rispetto e sicurezza” scendendo compatti in piazza Aranci, davanti al Palazzo Ducale che ospita la Provincia. Un ‘flash mob ’ con cartelli e striscioni, tra cui uno spiccava più degli altri: “SICURI di imparare”. Un messaggio diretto, che ha riportato al centro un tema che si trascina da tempo: le condizioni non ottimali degli edifici scolastici. 🔗 Leggi su Lanazione.it
