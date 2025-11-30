Vlahovic rischia 2 mesi di stop | ecco come Spalletti ridisegna la Juve
Il serbo sta sostenendo gli accertamenti al J Medical, ma i tempi di recupero non saranno brevi: il tecnico pensa a Openda-David insieme con Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
L’infortunio di Dusan Vlahovic potrebbe richiedere uno stop decisamente lungo Il 2025 è già terminato per il serbo, che rischia di saltare anche le prime settimane del 2025. Solo gli esami strumentali, tuttavia, offriranno maggiori dettagli Due soluzioni sul - facebook.com Vai su Facebook
#Vlahovic rischia uno stop lunghissimo Le ultime ? Vai su X
Vlahovic rischia 2 mesi di stop: ecco come Spalletti ridisegna la Juve - Il serbo sta sostenendo gli accertamenti al J Medical, ma i tempi di recupero non saranno brevi: il tecnico pensa a Openda- Lo riporta msn.com
La Juve si gode Yildiz, ma perde Vlahovic - dipendenza, un infortunio muscolare rischia di fermare Dusan Vlahovic per due mesi ... Si legge su rainews.it
Infortunio Vlahovic: possibile lesione agli adduttori e tempi di recupero. Spalletti preoccupato: “Starà fuori a lungo” - Spalletti preoccupato: “Starà fuori a lungo” Il grave infortunio agli adduttori di ... Si legge su tuttojuve.com