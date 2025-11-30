Vlahovic rischia 2 mesi di stop | ecco come Spalletti ridisegna la Juve

Gazzetta.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il serbo sta sostenendo gli accertamenti al J Medical, ma i tempi di recupero non saranno brevi: il tecnico pensa a Openda-David insieme con Yildiz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vlahovic rischia 2 mesi di stop ecco come spalletti ridisegna la juve

© Gazzetta.it - Vlahovic rischia 2 mesi di stop: ecco come Spalletti ridisegna la Juve

Approfondisci con queste news

Vlahovic rischia 2 mesi di stop: ecco come Spalletti ridisegna la Juve - Il serbo sta sostenendo gli accertamenti al J Medical, ma i tempi di recupero non saranno brevi: il tecnico pensa a Openda- Lo riporta msn.com

vlahovic rischia 2 mesiLa Juve si gode Yildiz, ma perde Vlahovic - dipendenza, un infortunio muscolare rischia di fermare Dusan Vlahovic per due mesi ... Si legge su rainews.it

vlahovic rischia 2 mesiInfortunio Vlahovic: possibile lesione agli adduttori e tempi di recupero. Spalletti preoccupato: “Starà fuori a lungo” - Spalletti preoccupato: “Starà fuori a lungo” Il grave infortunio agli adduttori di ... Si legge su tuttojuve.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Rischia 2 Mesi