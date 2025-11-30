Vlahovic pronto per il licenziamento per infortunio conferma l’allenatore della Juventus Spalletti
Breaking: Luciano Spalletti ha confermato che Dusan Vlahovic sarà fuori dalla squadra bianconera dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari. Vlahovic, capocannoniere della Juve in Serie A all’inizio della partita di sabato, con tre gol, è uscito zoppicando dopo appena 31 minuti ed era visibilmente turbato. A quel punto, la Juve aveva pareggiato con Kenan Yildiz, che segnò appena un minuto dopo che Sebastiano Esposito aveva portato il Cagliari in vantaggio. Yildiz ha completato la rimonta nei minuti di recupero del primo tempo, portando la Juve a 23 punti al settimo posto. Ma ora sono destinati a rimanere senza Vlahovic, con Spalletti che ha detto ai giornalisti: “È una tensione e starà fuori per un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Brutta notizia per la #Juve: #Vlahovic è costretto a lasciare il campo in #lacrime. L'attaccante serbo lascia il campo: la sua uscita forzata è un problema serio per la squadra. Tutta la nostra speranza è per un pronto rientro del nostro centravanti LEGGI TU - facebook.com Vai su Facebook
Domani all'Allianz Stadium la Juventus ospiterà il Cagliari. Luciano Spalletti pronto a puntare ancora sul 3-4-2-1 ? In difesa verso la conferma il terzetto visto nelle ultime uscite. In avanti è ancora favorito Vlahovic su David e Openda #JuventusCagliari #Sp Vai su X
Vlahovic infortunio, out dopo 29' di Juventus-Cagliari: ecco cosa è successo e l'annuncio di Spalletti - Dusan Vlahovic al 29' ha chiesto il cambio a causa di un presunto problema muscolare. Scrive msn.com
Pazzesco Vlahovic, cambia tutto: grave infortunio al ginocchio - Dusan Vlahovic è uno degli uomini chiave della Juve di Luciano Spalletti, ma ora un infortunio può cambiare davvero tutto. Secondo diregiovani.it
Juventus, Vlahovic: sovraccarico all'adduttore in nazionale. Le news - La Juventus osserva con attenzione le condizioni di Dusan Vlahovic che, durante gli impegni con la propria nazionale, ha riportato un sovraccarico all'adduttore. Riporta sport.sky.it