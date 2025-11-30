Breaking: Luciano Spalletti ha confermato che Dusan Vlahovic sarà fuori dalla squadra bianconera dopo l’infortunio rimediato contro il Cagliari. Vlahovic, capocannoniere della Juve in Serie A all’inizio della partita di sabato, con tre gol, è uscito zoppicando dopo appena 31 minuti ed era visibilmente turbato. A quel punto, la Juve aveva pareggiato con Kenan Yildiz, che segnò appena un minuto dopo che Sebastiano Esposito aveva portato il Cagliari in vantaggio. Yildiz ha completato la rimonta nei minuti di recupero del primo tempo, portando la Juve a 23 punti al settimo posto. Ma ora sono destinati a rimanere senza Vlahovic, con Spalletti che ha detto ai giornalisti: “È una tensione e starà fuori per un po’ di tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Vlahovic pronto per il licenziamento per infortunio, conferma l’allenatore della Juventus Spalletti