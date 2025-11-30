Vlahovic primi controlli oggi ed esami più approfonditi domani Quali partite salta? Nella migliore delle ipotesi…

Vlahovic, primi controlli oggi ed esami più approfonditi domani. Quali partite salta? Nella migliore delle ipotesi. Le ultime sul serbo. La vittoria della Juventus contro il Cagliari è stata ampiamente oscurata dal grave infortunio occorso a Dušan Vlahovi?. La sensazione nell'ambiente bianconero, come confermato anche dall'allenatore Luciano Spalletti in conferenza stampa, è che il tormento alla gamba sinistra sia in realtà uno stiramento, un problema che imporrà un lungo stop all'attaccante serbo. Il verdetto atteso e il rischio stop fino a due mesi. Le previsioni sul rientro di Vlahovi? sono pessimistiche.

