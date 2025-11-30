Vlahovic primi controlli oggi ed esami più approfonditi domani Quali partite salta? Nella migliore delle ipotesi…

Vlahovic, primi controlli oggi ed esami più approfonditi domani. Quali partite salta? Nella migliore delle ipotesi. Le ultime sul serbo. La  vittoria  della  Juventus  contro il Cagliari è stata  ampiamente oscurata  dal  grave infortunio  occorso a  Dušan Vlahovi?. La  sensazione  nell’ambiente bianconero, come  confermato  anche dall’allenatore  Luciano Spalletti  in conferenza stampa, è che il  tormento alla gamba sinistra  sia in realtà uno  stiramento, un problema che imporrà un  lungo stop  all’attaccante serbo. Il verdetto atteso e il rischio stop fino a due mesi. Le  previsioni  sul rientro di  Vlahovi?  sono  pessimistiche. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

