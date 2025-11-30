Viva i ragazzi di Torino La scrittrice Cecilia Parodi tifa per l’assalto a La Stampa
L' assalto alla redazione de La Stampa è un atto gravissimo che merita una condanna unanime da chiunque abbia a cuore la democrazia. Eppure, c'è chi non la pensa così e scorrendo sui social nei profili legati all'universo maranza più variegato si trova anche chi esulta. Sono profili molto di nicchia, appartenenti a soggetti di seconda generazione del nostro Paese o immigrati in Italia, ai quali non vale nemmeno la pena dare seguito. Ma oltre a questi c'è una storia che colpisce ed è quella di Cecilia Parodi, scrittrice, influencer e attivista per la Palestina, che ha voluto condividere nelle sue storie quello che sembra essere un elogio degli antagonisti di Askatasuna che hanno partecipato all'azione violenta.
"Viva i ragazzi di Torino". La scrittrice Cecilia Parodi tifa per l'assalto a La Stampa - Cecilia Parodi ha condiviso un post in cui attacca Albanese e Schlein e non condanna quanto avvenuto a Torino: "Prima risposta all'incarcerazione di un compagno"