Viva i ragazzi di Torino La scrittrice Cecilia Parodi esulta per l’assalto a La Stampa

L' assalto alla redazione de La Stampa a Torino continua a suscitare forti reazioni, non solo tra istituzioni e cittadini, ma anche nell'universo dei social network. Se da una parte l'episodio è stato condannato come un atto gravissimo da parte di autorità e operatori dell'informazione, dall'altra emergono post e commenti che sembrano esultare per l'azione. Si tratta prevalentemente di profili di nicchia, spesso riconducibili a giovani di seconda generazione o a immigrati in Italia, che condividono narrazioni radicali legate ad ambienti antagonisti. Leggi anche: La Stampa, fatto fuori il direttore Massimo Giannini In questo contesto, a colpire particolarmente è la vicenda di Cecilia Parodi, scrittrice, influencer e attivista per la causa palestinese, che ha condiviso sui propri canali social messaggi interpretati come un elogio agli autori dell'azione violenta.

