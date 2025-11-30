Vittorio Cecchi Gori | Avevo tutto mi hanno buttato giù i poteri forti Ho comprato casa da Trump Rita Rusic fu colpa di Troisi

Roma, 30 novembre 2025 – “Ora stanno a morì tutti. Tutti. E io ogni tanto penso ‘adesso che ho capito tutto.’”. Presidente, l’ha detto Ornella Vanoni che se n’è appena andata a 91 anni. Era bella, vero? “Bella come persona, l’ho conosciuta a Buenos Aires quando giravamo El Gaucho”. Via Monti Parioli, Roma bene. Pini e platani, strade ariose, la selva oscura di Termini è lontana. Attico e superattico ‘cinematografico’ che affacciano su San Pietro, camuffato da una foschia ghiaccia che rende la capitale metafisica. Vecchi volumi, i dvd di “ Amici Miei ” con la polvere sopra, la statuetta dell’ Oscar del Postino che fa capolino ma ha la lampadina incaricata di farla luccicare che è fulminata. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittorio Cecchi Gori: “Avevo tutto, mi hanno buttato giù i poteri forti. Ho comprato casa da Trump, Rita Rusic fu colpa di Troisi”

