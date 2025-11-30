Vittoria e sorpasso il Napoli vince 1-0 a Roma e torna in vetta

Il gol di Neres permette agli azzurri di espugnare l'Olimpico, campioni d'Italia in testa col Milan. ROMA - Il Napoli batte la Roma 1-0 all'Olimpico ed effettua il sorpasso in vetta sui giallorossi, raggiungendo il Milan a quota 28 punti. È una rete di Neres nel primo tempo a regalare agli uomini di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

