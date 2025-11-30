Vittoria e sorpasso il Napoli vince 1-0 a Roma e torna in vetta
Il gol di Neres permette agli azzurri di espugnare l'Olimpico, campioni d'Italia in testa col Milan. ROMA - Il Napoli batte la Roma 1-0 all'Olimpico ed effettua il sorpasso in vetta sui giallorossi, raggiungendo il Milan a quota 28 punti. È una rete di Neres nel primo tempo a regalare agli uomini di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Altre letture consigliate
Manca pochissimo a Roma-Napoli all’Olimpico Dopo la vittoria del Milan, i giallorossi sono chiamati all’impresa per il contro-sorpasso in classifica sul Napoli, fermo momentaneamente a quota 25 punti. Recuperati Koné ed El Aynaoui, entrambi convocati - facebook.com Vai su Facebook
È un finale amarissimo al PalaLupe: dopo una gara condotta per 36', l'Alama si deve arrendere alla rimonta di Derthona, che con un clamoroso 31-13 nell'ultimo quarto piazza il sorpasso e si va a prendere la vittoria. L'articolo: lupebasket.it/derthona-rimon… Vai su X
Vittoria e sorpasso, il Napoli vince 1-0 a Roma e torna in vetta - 0 all'Olimpico ed effettua il sorpasso in vetta sui giallorossi, raggiungendo il Milan a quota 28 punti. Lo riporta laprovinciacr.it
Il Napoli prova l'operazione sorpasso sul campo della capolista Roma - L'articolo Il Napoli prova l'operazione sorpasso sul campo della capolista Roma proviene da OttoPagine. Da msn.com
Napoli, vittoria pesante contro l’Atalanta: Conte si riprende la scena e torna in vetta! L’analisi del successo azzurro nel match della dodicesima giornata - L’analisi del Corriere dello Sport della gara di ieri Il Napoli manda un messaggio forte al ... Segnala calcionews24.com