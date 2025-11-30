Virtus pronta a tornare nell’Arena Smailagic lavora duro per esserci

Un nuovo fortino da costruire. Chiusa la parentesi PalaDozza, a dieci giorni dall’ultima sfida giocata, la Virtus tornerà in campo venerdì con Dubai alla Virtus Arena, nella prima di tre sfide interne consecutive. Contro la formazione dell’ex Awudu Abass, i bianconeri sono attesi dal primo appuntamento nel nuovo impianto. Dopo l’ottimo inizio di stagione i bianconeri, sempre vincenti tra campionato ed Eurolega, Cremona esclusa, passano dal catino ribollente del Madison di Piazza Azzarita a volte anche insufficiente per contenere tutto l’affetto e il calore del pubblico, al nuovo impianto che, fino a fine stagione, ospiterà le sfide interne della V Nera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Virtus pronta a tornare nell’Arena. Smailagic lavora duro per esserci

