Virgiliani in dieci dal 2’ della ripresa Il Venezia bussa tre volte | Mantova al tappeto

di Luca Marinoni Dopo tre vittorie consecutive, il Mantova si arrende in casa di un Venezia deciso più che mai a risalire nelle posizioni che contano. La squadra di Possanzini (nella foto) regge il ritmo dei lagunari per oltre mezz’ora, ma poi è costretta a lasciare il passo alla squadra di Stroppa, che passa in vantaggio prima dell’intervallo con Hainaut e poi mette in cassaforte la vittoria nella ripresa, in superiorità numerica (rosso a Radaelli ), grazie alla doppietta di Adorante. Alla vigilia dell’impegnativa trasferta il tecnico biancorosso aveva chiesto ai suoi giocatori di mostrare il loro vero valore in casa di un avversario assai quotato, ma la sua richiesta non ha ricevuto le risposte desiderate dal gruppo che, al Penzo, è stato costretto ad arrendersi e resta così a stretto contatto con la zona calda della classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

