Violenza sulle donne la Stanza tutta per sé segue chi denuncia | la donazione del Soroptimist

Alla presenza del sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, e delle socie del Soroptimist International Club di Terni, presso la sala consigliare del Comune ieri pomeriggio, 29 novembre, si è svolta la cerimonia di donazione del kit informatico “Una stanza tutta per sé” portatile alla stazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE, NOI SIAMO CON TE! ritorna la campagna di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne lo Sportello Antiviolenza della Riviera del Brenta e i Comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Dolo, Fiesso D'artico, Fos

Quasi 4 milioni e il 22% per il film pluripremiato e campione d'incassi #CèAncoraDomani di Paola Cortellesi, proposto su Rai 1 nella Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne. Stravince la serata ed è il film più visto della stag

Carabinieri e Soroptimist in sinergia contro la violenza sulle donne, a Riesi inaugurata "Una stanza tutta per Sé" - Ieri 28 novembre, in concomitanza con la campagna mondiale "Orange the World", promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women e che ha visto tante caserme dell'Arma anche quest'anno illuminarsi di arancio

Lecco, "Una stanza tutta per sé" alla Questura: inaugurata la sala protetta per le donne vittime di violenza - È stata inaugurata, martedì 25 Novembre, alla Questura di Lecco, in occasione della Giornata internazionale per

Riesi, inaugurata "Una stanza tutta per Sé" per vittime di violenza - Ieri, 28 novembre, in occasione della campagna mondiale "Orange the World" promossa dalle Nazioni Unite e da UN Women, è stata inaugurata presso la Stazione Carabinieri di Riesi la "Stanza tutta per S