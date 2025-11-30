Violenza sulle donne la Stanza tutta per sé segue chi denuncia | la donazione del Soroptimist

Ternitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla presenza del sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli, e delle socie del Soroptimist International Club di Terni, presso la sala consigliare del Comune ieri pomeriggio, 29 novembre, si è svolta la cerimonia di donazione del kit informatico “Una stanza tutta per sé” portatile alla stazione. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

