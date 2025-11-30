Violenza sessuale a Milano nel cuore del Ticinese L’abuso sul cofano di una macchina sospettato un 22enne

Violenza sessuale a Milano nella notte tra sabato 29 e domenica 30. Un uomo ha abusato di una donna di 24 anni sul cofano di un’auto parcheggiata. È accaduto intorno alle ore 03.00 vicino piazza Vetra, nei pressi di un locale di via Molino delle Armi. L’aggressore avrebbe sfruttato un punto poco illuminato, una rientranza in corrispondenza di un’aiuola e l’ingresso di due palazzi di via Crocefisso (angolo via della Colma ). Sospettato un italiano di 22 anni, incensurato e ad ora in stato di libertà. La donna ha chiamato immediatamente aiuto e, mentre l’uomo veniva fermato, sul posto sono intervenute le forze del Nucleo radiomobile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

