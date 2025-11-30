Violento tamponamento a Ravenna tra due auto | una si ribalta tra i canneti | dentro una coppia del Pescarese
Un incidente stradale si è verificato poco dopo le ore 14 di domenica 30 novembre a Ravenna lungo la strada statale Adriatica.Come si legge su RavennaToday, per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale di Ravenna, una Renault Kangoo con a bordo una coppia di 60 anni. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Un tamponamento a catena, rapido e violento, ha paralizzato questa mattina la statale 26 tra Strambino e Ivrea - facebook.com Vai su Facebook
Violento tamponamento a Ravenna tra due auto: una si ribalta tra i canneti: dentro una coppia del Pescarese - Nell'impatto tra due automobili una Renault Kangoo è andato fuori strada in un fossato finendo in mezzo a un canneto rovesciandosi su un fianco, i due occupanti sono rimasti feriti ... Come scrive ilpescara.it
Violento tamponamento lungo la Statale, auto finisce tra i canneti: due feriti, interviene l'elimedica - Nell’urto tra due auto un Kangoo è carambolato nel fossato finendo in mezzo a un canneto rovesciandosi su un fianco, i due occupanti sono rimasti feriti ... ravennatoday.it scrive
Ravenna. Tamponamento sulla Statale 16, grave una donna trasportata in elicottero all’ospedale di Cesena - Grave incidente stradale nel primo pomeriggio lungo la Statale 16, all’altezza del chilometro 150+400, nel tratto compreso tra il centro commerciale ... Scrive corriereromagna.it