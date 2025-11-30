Violentata in strada di notte la vittima ha 24 anni | chi è l’aggressore

Nella notte appena trascorsa, una scena di violenza improvvisa e inspiegabile ha sconvolto il cuore della movida, trasformando poche manciate di minuti in un incubo. Era poco prima delle 3 quando una giovane di 24 anni, uscita da un locale e in procinto di rientrare, si è ritrovata al centro di un episodio che ha lasciato sgomenti i presenti e mobilitato nell’immediato i soccorsi. All’inizio, il racconto della notte sembrava quello di un weekend qualunque, con gruppi di ragazzi che si spostano da un locale all’altro e il vociare tipico delle ore più profonde della città. Poi, la situazione è precipitata con una rapidità agghiacciante. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it