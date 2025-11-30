Violentata in pieno centro a Milano 24enne soccorsa in strada | denunciato un 22enne

Era quasi l’alba quando il silenzio del centro si è spezzato all’improvviso. Una ragazza correva barcollando lungo il marciapiede, chiedendo aiuto, mentre pochi passanti ancora in giro si voltavano increduli verso quelle grida soffocate. Le luci dei locali appena spenti, l’eco dei passi sul selciato, l’aria fredda della notte: tutto è diventato improvvisamente il teatro di un incubo. Minuti concitati, confusi, in cui la giovane avrebbe trovato la forza di fermarsi e farsi vedere, mentre qualcuno allertava i soccorsi. Quando l’ambulanza è arrivata, la scena era ancora avvolta in quella sospensione irreale che segue gli attimi di violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

