Violentata in pieno centro a Milano 24enne soccorsa in strada | denunciato un 22enne
Era quasi l’alba quando il silenzio del centro si è spezzato all’improvviso. Una ragazza correva barcollando lungo il marciapiede, chiedendo aiuto, mentre pochi passanti ancora in giro si voltavano increduli verso quelle grida soffocate. Le luci dei locali appena spenti, l’eco dei passi sul selciato, l’aria fredda della notte: tutto è diventato improvvisamente il teatro di un incubo. Minuti concitati, confusi, in cui la giovane avrebbe trovato la forza di fermarsi e farsi vedere, mentre qualcuno allertava i soccorsi. Quando l’ambulanza è arrivata, la scena era ancora avvolta in quella sospensione irreale che segue gli attimi di violenza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Scopri altri approfondimenti
Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l'ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si tr - facebook.com Vai su Facebook
Ragazza di 24 anni violentata nella notte in pieno centro a Milano @TgrRaiLombardia rainews.it/tgr/lombardia/…. Vai su X
Milano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... affaritaliani.it scrive
Milano, 24enne violentata in centro: denunciato 22enne - Una ragazza di 24 anni è stata violentata nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. Lo riporta msn.com
Violentata in strada a Milano di notte, la vittima ha 24 anni: fermato un 22enne senza precedenti. Si erano conosciuti in un locale - Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro, nei pressi di ... Lo riporta msn.com