Violentata a 24 anni in centro a Milano l’ultimo caso di notte vicino a un locale | bloccato un 22enne

Open.online | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 24 anni è stata violentata questa notte in strada in via Crocefisso, poco prima delle 3 di notte in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale. Il personale del 118 è arrivato in via Crocefisso e l’ha trasportata alla Clinica Mangiagalli, dove si trova il centro Soccorso Violenza Sessuale e Domestica (SVSeD). La giovane ha denunciato quanto successo ai carabinieri. Nel frattempo la sicurezza del locale aveva già bloccato un ragazzo di 22 anni incensurato che è stato denunciato. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Milano per i rilievi utili a ricostruire quanto accaduto. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altre letture consigliate

violentata 24 anni centroMilano, 24enne violentata in centro: denunciato 22enne - Una ragazza di 24 anni è stata violentata nelle prime ore del mattino in pieno centro a Milano, nei pressi di un locale in via Molino delle Armi. Come scrive lapresse.it

violentata 24 anni centroMilano, 24enne violentata in pieno centro: denunciato un ragazzo di 22 anni - La ragazza è stata portata in codice giallo alla clinica Mangiagalli ... Da affaritaliani.it

violentata 24 anni centroMilano, 24enne violentata fuori da un locale del centro - I militari del Nucleo radiomobile hanno denunciato un 22enne italiano, incensurato, in relazione alla ... Come scrive cn24tv.it

Cerca Video su questo argomento: Violentata 24 Anni Centro