Vini e Storie di Vignaioli il format ZeroZero approda a Bari

Dopo il successo della prima edizione fiorentina (24 marzo 2025), il salone itinerante del vino artigianale ZeroZero si prepara a illuminare Bari. L'appuntamento è fissato per lunedì 1° dicembre 2025 a Villa dei Sapori, un evento che riunirà produttori italiani e non, accomunati da un'unica. 🔗 Leggi su Baritoday.it

