Vincere per dimenticare E un occhio al mercato
Riuscirà l’OraSì a conquistare il primo scalpo di una big? I tifosi se lo augurano e ora la parola spetta al campo dove dalle 18 al PalaCosta andrà in scena il match tra giallorossi e General Contractor Jesi. I marchigiani sono partiti come una delle pretendenti al terzo posto, ma un avvio di campionato in salita li ha costretti ad inseguire il gruppo di testa. La squadra è in crescita e sta iniziando ad avere una buona marcia avvicinandosi al sesto posto, nonostante l’assenza dell’islandese Palsson, infortunatosi ad una mano e costretto a saltare la convocazione in nazionale. Jesi ha un roster di ottimo livello con giocatori del calibro di Piccone, Arrigoni, Maglietti e Toniato e probabilmente il fatto che la General Contractor sia in buona forma, sarà un vantaggio per l’OraSì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva la #fantasyweek! Dopo una manche di cultura generale arriveranno, come ogni settimana, le domande tematiche! Non dimenticare di prenotare il tuo tavolo nei commenti e ricorda: con la #ChampionsQuiz de #IlCervellone puoi vincere un montepremi d - facebook.com Vai su Facebook
Vincere per dimenticare. E un occhio al mercato - I tifosi se lo augurano e ora la parola spetta al campo dove dalle 18 al PalaCosta andrà in scena il match tra giallorossi e General Contract ... msn.com scrive
Mercato Juve: tre nomi possono essere depennati dalla lista. È l’algoritmo di Comolli a dire di no - È l’algoritmo di Comolli a dire di no a questi possibili obiettivi per il centrocampo C’è chi immagina Damien Comolli chiudere il suo lapto ... juventusnews24.com scrive
Lagarde al mercato a Firenze, tra i banchi con un occhio ai prezzi - Visita, a sorpresa, per fare la spesa ma anche controllare i prezzi, della presidente della Bce Christine Lagarde al mercato di Sant'Ambrogio a Firenze, uno dei più affollati della città. Segnala ansa.it