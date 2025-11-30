vincere per dimenticare e un occhio al mercato

Riuscirà l’OraSì a conquistare il primo scalpo di una big? I tifosi se lo augurano e ora la parola spetta al campo dove dalle 18 al PalaCosta andrà in scena il match tra giallorossi e General Contractor Jesi. I marchigiani sono partiti come una delle pretendenti al terzo posto, ma un avvio di campionato in salita li ha costretti ad inseguire il gruppo di testa. La squadra è in crescita e sta iniziando ad avere una buona marcia avvicinandosi al sesto posto, nonostante l’assenza dell’islandese Palsson, infortunatosi ad una mano e costretto a saltare la convocazione in nazionale. Jesi ha un roster di ottimo livello con giocatori del calibro di Piccone, Arrigoni, Maglietti e Toniato e probabilmente il fatto che la General Contractor sia in buona forma, sarà un vantaggio per l’OraSì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

