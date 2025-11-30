Vigolzone premia il suo dentista Marco Veneziani

Vigolzone premia il suo medico dentista, Marco Veneziani, con un riconoscimento pubblico, consegnato nell’aula consiliare in municipio dal sindaco Gianluca Argellati. «Siamo qui – ha detto il primo cittadino consegnando una targa al professionista - non solo per consegnare un riconoscimento, ma. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

