Vieri sicuro | Auguro il meglio all’Italia Esposito? Secondo me bisogna giudicarlo in un modo

Calcionews24.com | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Christian Vieri, ecco le dichiarazioni dell’ex centravanti dell’Inter tra Esposito e quella che è l’Italia L’ex attaccante Christian Vieri ha commentato con chiarezza la situazione del giovane Francesco Pio Esposito, invitando tutti a «lasciarlo tranquillo». Vieri ha sottolineato come i paragoni affrettati e le pressioni attorno al giovane talento possano risultare dannosi: «È molto bravo, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

