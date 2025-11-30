Vieri ha le idee chiare sulla squadra di Chivu | Inter servono più dettagli Esposito? È forte ma niente paragoni | lasciamolo crescere
Inter News 24 Vieri, ex centravanti nerazzurro ha si è espresso circa il momento della squadra di Chivu approfondendo anche la questione legata al giovane Pio. Christian Vieri, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il momento dell’Inter di Cristian Chivu alla vigilia della delicata sfida di Pisa. Secondo l’ex attaccante, le prestazioni non sono mancate, ma è mancata la lucidità nei momenti decisivi: «L’Inter ha giocato due buone partite tra derby e Champions, ma è tornata a casa con zero punti. Serve più concentrazione, più cura del dettaglio. Ogni centimetro fa la differenza e in questo periodo le cose non ti vengono incontro: bisogna migliorare e lavorare su ciò che non sta funzionando». 🔗 Leggi su Internews24.com
